Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили 13 дронов ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что восемь дронов были ликвидированы в небе над Белгородской областью. Еще четыре беспилотника удалось уничтожить над территорией Ростовской области и еще один — над Республикой Калмыкия.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы и 268 беспилотников ВСУ самолетного типа над несколькими регионами России. Также армия РФ поразила склады боеприпасов и техники киевского режима.