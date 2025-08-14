Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили 13 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО армии России за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что восемь дронов были ликвидированы в небе над Белгородской областью. Еще четыре беспилотника удалось уничтожить над территорией Ростовской области и еще один — над Республикой Калмыкия.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы и 268 беспилотников ВСУ самолетного типа над несколькими регионами России. Также армия РФ поразила склады боеприпасов и техники киевского режима.