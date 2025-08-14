Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Висит в воздухе до 500 часов»: На Западе восхитились оптоволоконным беспилотником ВС РФ

NI: Россия увеличивает выпуск и применение оптоволоконных дронов «Квазимачта».

Источник: Комсомольская правда

Российские разработчики активно увеличивают производство и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», которые имеют уникальные характеристики. Об этом написало издание The National Interest.

«…Российские оружейники поставляют в войска усовершенствованные оптоволоконные беспилотники “Квазимачта”, — говорится в публикации.

Издание отметило, что в отличие от других дронов, чье время непрерывной работы составляет считанные часы, разведывательный беспилотник «Квазимачта» может висеть в воздухе до 500 часов.

В материале подчеркнули, что оптоволоконные БПЛА невосприимчивы к помехам, так как не используют радиоволны — обычный метод связи с оператором. Кабель может передавать данные на очень высокой скорости и гораздо безопаснее, при этом он остается невосприимчивым к помехам из-за рельефа местности или атмосферы, констатирует издание.

Как писал сайт KP.RU, в августе 2023 года глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что беспилотник-разведчик «Квазимачта» хорошо зарекомендовал себя при испытаниях в ходе спецоперации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше