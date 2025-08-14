«Висит в воздухе до 500 часов»: На Западе восхитились оптоволоконным беспилотником ВС РФ

Российские разработчики активно увеличивают производство и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», которые имеют уникальные характеристики. Об этом написало издание The National Interest.
«…Российские оружейники поставляют в войска усовершенствованные оптоволоконные беспилотники “Квазимачта”, — говорится в публикации.
Издание отметило, что в отличие от других дронов, чье время непрерывной работы составляет считанные часы, разведывательный беспилотник «Квазимачта» может висеть в воздухе до 500 часов.
В материале подчеркнули, что оптоволоконные БПЛА невосприимчивы к помехам, так как не используют радиоволны — обычный метод связи с оператором. Кабель может передавать данные на очень высокой скорости и гораздо безопаснее, при этом он остается невосприимчивым к помехам из-за рельефа местности или атмосферы, констатирует издание.
Как писал сайт KP.RU, в августе 2023 года глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что беспилотник-разведчик «Квазимачта» хорошо зарекомендовал себя при испытаниях в ходе спецоперации.