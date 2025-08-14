Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным подготовкой к мирному соглашению

«Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно там, как я надеюсь, они (Россия и Украина. — Прим.Life.ru) заключат сделку. Не хочу говорить “разделят территории”, но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее», — сказал Трамп.