Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным подготовкой к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил о планах достичь мирного урегулирования между Россией и Украиной на специальной «второй встрече». Об этом президент США рассказал в эфире Fox News Radio.

Источник: Life.ru

«Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно там, как я надеюсь, они (Россия и Украина. — Прим.Life.ru) заключат сделку. Не хочу говорить “разделят территории”, но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее», — сказал Трамп.

Политик пояснил, что предстоящий саммит с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске рассматривается как стратегический «шаг в шахматной партии», призванный подготовить почву для последующих переговоров. После встречи с российским лидером он намерен связаться с Владимиром Зеленским для организации второй встречи, для которой уже рассматриваются три возможные локации.

При этом американский президент не уточнил формат будущих переговоров и степень участия в них Вашингтона. Он лишь обозначил, что ключевыми темами станут вопросы границ и территорий, избегая при этом прямых формулировок о возможном разделе.

Ранее президент США отверг заявление лидера киевского режима о том, что территориальное урегулирование конфликта невозможно согласно конституции. Американский глава подчеркнул, что Зеленский инициировал боевые действия без согласования с кем-либо. Президент США также допустил, что мирное соглашение между Москвой и Киевом в будущем может включать корректировку границ.

