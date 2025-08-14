Дональда Трампа не перестаёт беспокоить Нобелевская премия мира

По данным газеты Dagens Næringsliv (DN), ссылающейся на свои источники, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несколько раз обращался к экс-главе Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с вопросом о присуждении ему Нобелевской премии мира.
В публикации издания говорится, что в одной из бесед с Йенсом Столтенбергом Дональд Трамп затронул тему Нобелевской премии мира.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше