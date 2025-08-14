Дональда Трампа не перестаёт беспокоить Нобелевская премия мира

По данным газеты Dagens Næringsliv (DN), ссылающейся на свои источники, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несколько раз обращался к экс-главе Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с вопросом о присуждении ему Нобелевской премии мира.