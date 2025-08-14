Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональда Трампа не перестаёт беспокоить Нобелевская премия мира

По данным газеты Dagens Næringsliv (DN), ссылающейся на свои источники, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несколько раз обращался к экс-главе Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с вопросом о присуждении ему Нобелевской премии мира.

По данным газеты Dagens Næringsliv (DN), ссылающейся на свои источники, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несколько раз обращался к экс-главе Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с вопросом о присуждении ему Нобелевской премии мира.

В публикации издания говорится, что в одной из бесед с Йенсом Столтенбергом Дональд Трамп затронул тему Нобелевской премии мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше