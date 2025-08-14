Ричмонд
Организатор Бессмертного полка на Аляске сказал об ожидании визита Путина

В Анкоридже предупредили о возможных демонстрациях проукраинских активистов.

Источник: Аргументы и факты

Патриоты России и Америки, живущие на Аляске, радуются переговорам Путина и Трампа. Об этом рассказал aif.ru местный житель, первый организатор акций «Бессмертный полк» на американском полуострове Геннадий Поликахин.

«Я патриот России и Америки, я радуюсь встрече. Я организовал первый и единственный “Бессмертный полк” на Аляске, собирал землю на русском военном захоронении, для военного храма в России», — сказал Геннадий Поликахин.

По словам жителя Аляски, в самом Анкоридже, где пройдут переговоры, немного мест, связанных с Российской Империей, которые могла бы посетить делегация из РФ. Однако, в городе сохранились русские названия улиц, в музее есть предметы быта, чек продажи Аляски и другие исторические ценности. Одним из значимых для России мест Геннадий назвал захоронение советских летчиков, погибших на Второй мировой войне, на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». По его словам, в городе отмечают День Победы.

«Мы отмечаем 9 мая у общего памятника всем погибшим во всех американских войнах», — рассказал Геннадий Поликахин.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

