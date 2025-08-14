Организатор Бессмертного полка на Аляске сказал об ожидании визита Путина

По словам жителя Аляски, в самом Анкоридже, где пройдут переговоры, немного мест, связанных с Российской Империей, которые могла бы посетить делегация из РФ. Однако, в городе сохранились русские названия улиц, в музее есть предметы быта, чек продажи Аляски и другие исторические ценности. Одним из значимых для России мест Геннадий назвал захоронение советских летчиков, погибших на Второй мировой войне, на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». По его словам, в городе отмечают День Победы.