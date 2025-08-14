Украинский солдат рассказал о дезертирах в рядах ВСУ

Ранее сообщалось, что командование ВСУ причисляет пропавших без вести военнослужащих к дезертирам. Источник агентства отметил, что в 71-й отдельной егерской бригаде по приказу командира тех, кто исчез во время штурмов или на позициях, записывают как самовольно оставивших часть (СОЧ). Это происходит в условиях интенсивных боёв в районе Юнаковки Сумской области, где украинские силы пытаются противостоять наступлению российской группировки «Север».