Вернувшиеся из плена бойцы поблагодарили Владимира Путина

Российские солдаты, освобожденные из украинского плена, выразили благодарность президенту России за возвращение домой.
«Я хотел бы выразить признательность Верховному главнокомандующему, Министерству обороны Российской Федерации и всем, кто содействовал нашему освобождению. Особая благодарность нашим семьям, которые неизменно поддерживали нас и ждали», — сказал военнослужащий Рустам Умаев.
Минобороны РФ ранее сообщило об обмене пленными, в результате которого Россия вернула 84 военнослужащих, а Украине были переданы 84 пленных солдата ВСУ.