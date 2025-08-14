Трамп готов подумать о сокращении сил США в Европе для сделки по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что делать какие-либо прогнозы относительно итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно. По заявлению представителя Кремля, российский лидер во время совместной пресс-конференции с американским коллегой обозначит спектр тех договоренностей и взаимопонимания, которых ему получится достичь.