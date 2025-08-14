Ричмонд
Трамп готов подумать о сокращении сил США в Европе для сделки по Украине

Президент США уточнил, что это предложение перед ним не ставилось.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вариант уменьшения американского военного контингента в Европе в контексте достижения мира на украинской территории. Об этом сообщает Clash Report.

Он добавил, что ранее подобное предложение ему не поступало. «Я подумаю об этом позже», — подчеркнул политик.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что делать какие-либо прогнозы относительно итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно. По заявлению представителя Кремля, российский лидер во время совместной пресс-конференции с американским коллегой обозначит спектр тех договоренностей и взаимопонимания, которых ему получится достичь.

