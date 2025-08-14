В день визита Путина и Трампа в Анкоридже готовится митинг

15 августа в день переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже может пройти митинг проукраинских активистов. Об этом рассказал aif.ru местный житель, организатор акции Бессмертный полк на Аляске Геннадий Поликахин.
«Патриоты России и Америки радуются этой встрече. Однако, некоторые местные русскоязычные жители сейчас затаились. Главный фактор — боязнь потерять лояльность на работе и напряги с украинскими друзьями. Кому нечего терять, те скорее всего, будут митинговать», — сказал Геннадий Поликахин.
Ранее русскоязычный местный житель рассказал aif.ru, как в Анкоридже отмечают День Победы 9 мая. По его словам, точкой сборки становится памятник солдатам, погибшим в войнах, в которых принимали участие США. В городе есть православные храмы, а на военной базе, где встретятся Путин и Трамп, находятся захоронения советских военных, погибших во Второй мировой войне.
Вечером 14 мая первая часть российской делегации прибыла на Аляску. Переговоры Путина и Трампа начнутся в 22:30 по московскому времени.