В день визита Путина и Трампа в Анкоридже готовится митинг

Ранее русскоязычный местный житель рассказал aif.ru, как в Анкоридже отмечают День Победы 9 мая. По его словам, точкой сборки становится памятник солдатам, погибшим в войнах, в которых принимали участие США. В городе есть православные храмы, а на военной базе, где встретятся Путин и Трамп, находятся захоронения советских военных, погибших во Второй мировой войне.