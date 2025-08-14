Ричмонд
+31°
облачность с просветами
В администрации Анкориджа сообщили о минимальных изменениях в жизни города

В администрации Анкориджа сообщили корреспонденту ТАСС, что подготовка к предстоящей встрече на высшем уровне между Россией и США практически не отразилась на жизни города и функционировании городских служб.

15 августа 2025 года запланирована встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

По данным СМИ, в каждой делегации, помимо президента, будет ещё по пять участников — министры, советники и представители внешнеполитических ведомств.

