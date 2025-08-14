В администрации Анкориджа сообщили о минимальных изменениях в жизни города

В администрации Анкориджа сообщили корреспонденту ТАСС, что подготовка к предстоящей встрече на высшем уровне между Россией и США практически не отразилась на жизни города и функционировании городских служб.
15 августа 2025 года запланирована встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
По данным СМИ, в каждой делегации, помимо президента, будет ещё по пять участников — министры, советники и представители внешнеполитических ведомств.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше