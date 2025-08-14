Ричмонд
Житель Анкориджа: стало больше слышно русской речи перед приездом Путина

Первая часть встречи Путина и Трампа состоится на военной базе «Элмендорф-Ричардсон» близ Анкориджа в 22:30 мск.

Источник: Аргументы и факты

На улицах Анкориджа на Аляске накануне встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало слышно больше русской речи. Об этом aif.ru рассказал житель американского города Илья Логинов.

«По ощущениям, как будто стал чаще русский язык слышать на улице. Хотя раньше очень редко доводилось, все соотечественники в основном в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, сюда никто не едет», — поделился Логинов.

Также, добавил собеседник издания, все отели в Анкоридже и пригороде «забиты под завязку».

«Думаю, что и цены в них на проживание увеличились, учитывая спрос. В магазинах по ценам изменений не заметил», — сказал Логинов.

Кроме того, по его словам, на улицах Анкориджа стало ощутимо больше полиции.

Напомним, и Кремль, и Белый дом официально подтвердили, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Как проинформировал помощник российского президента Юрий Ушаков, первая часть встречи состоится на военной базе «Элмендорф-Ричардсон» близ Анкориджа в 22:30 мск. Вначале Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет, а позднее к ним присоединятся делегации с обеих сторон.

Как сообщалось, ключевой темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Среди возможных вопросов — обсуждение территориальных компромиссов и отказ Украины от вступления в НАТО.

