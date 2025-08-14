Житель Анкориджа: стало больше слышно русской речи перед приездом Путина

Напомним, и Кремль, и Белый дом официально подтвердили, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Как проинформировал помощник российского президента Юрий Ушаков, первая часть встречи состоится на военной базе «Элмендорф-Ричардсон» близ Анкориджа в 22:30 мск. Вначале Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет, а позднее к ним присоединятся делегации с обеих сторон.