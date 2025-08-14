МИД ОАЭ осудил Нетаньяху за слова о «Большом Израиле»

Министерство иностранных дел ОАЭ осудило высказывания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что он привержен идее «Великого Израиля». Об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM.
Концепция, которую поддерживает Нетаньяху, предполагает расширение границ Израиля за счет соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель — включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.
«ОАЭ решительно осудили заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно видения “Большого Израиля”, заявив о своем категорическом неприятии этих провокационных заявлений, которые представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН», — говорится в публикации.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Объединенные Арабские Эмираты выступают против любой угрозы суверенитету арабских государств, а также призывают положить конец строительству израильских поселений и экспансионистским планам в регионе.
Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна близка к завершению военной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также против других сил, входящих в так называемую иранскую ось в регионе.