Британский политик Кертен призвал Лондон к нормализации отношений с РФ

Дэвид Кертен призвал правительство Великобритании к миру с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал правительство Великобритании к миру с Россией и нормализации дипломатических и торговых связей. Об этом сообщается на его странице в соцсети X*.

Кертен сделал заявление на фоне предстоящего саммита между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

«Мир с Россией. Наша страна должна стремиться к деэскалации конфликта на Украине и восстановлению нормальных дипломатических и торговых отношений с Россией», — написал политик, сопроводив публикацию фотографией российского триколора.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует увеличить поставки беспилотников Украине в этом году. Объемы поставок достигнут 100 тысяч единиц, что в десять раз превышает показатели 2024 года.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

