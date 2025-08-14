Немкин: Telegram и WhatsApp* стали инструментом для организации преступлений

Мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали инструментом для организации преступной деятельности на территории России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы Антон Немкин.
«Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp* и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тысяч преступлений», — сообщил он.
Немкин подчеркнул, что общий ущерб от преступной деятельности, осуществляемой через Telegram и WhatsApp*, уже превысил 106,4 млрд рублей. По мнению депутата, ситуация с иностранными мессенджерами наглядно демонстрирует, что они являются инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, а также распространения запрещенного и опасного контента.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Антона Немкина, что Telegram был оштрафован на 105,5 млн рублей за последние четыре года из-за отказа удалять запрещенные материалы.
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.