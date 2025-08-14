Трамп заявил, что его не беспокоит сближение стран Латинской Америки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу сближения стран Латинской Америки с Китаем. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
По словам американского лидера, Бразилия, Мексика и другие страны региона могут самостоятельно выстраивать внешнеполитические отношения, однако их экономическое положение он оценил как неблагополучное.
Трамп также назвал Бразилию «ужасным торговым партнёром» США, отметив, что теперь с этой страны взимаются пошлины в размере 50%, что вызвало её недовольство.
Кроме того, президент США раскритиковал бразильское законодательство, позволяющее привлекать к уголовной ответственности действующего или бывшего главу государства. Он подчеркнул, что лично знаком с экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару и считает его честным человеком.
Ранее бразильский лидер Лула да Силва раскритиковал письмо Трампа, в котором он объявил о введении тарифов на товары из Бразилии в размере 50%. По его словам, если США потребуют уплаты пошлин в 50%, то страна будет настаивать на аналогичном сборе.