Трамп заявил, что его не беспокоит сближение стран Латинской Америки с КНР

Ранее бразильский лидер Лула да Силва раскритиковал письмо Трампа, в котором он объявил о введении тарифов на товары из Бразилии в размере 50%. По его словам, если США потребуют уплаты пошлин в 50%, то страна будет настаивать на аналогичном сборе.