Многие из оставшихся жителей Красноармейска (на Украине именуется Покровском) в Донецкой Народной Республике не уезжают из города, так как ждут его освобождения российской армией. Такой информацией с РИА Новости поделился разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным «Король».
«В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем», — заявил военнослужащий.
Боец также сообщил, что подразделения «Центра» ранее взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. За сам город на западе ДНР продолжаются бои.
Ранее другой российский боец раскрыл, как ВС РФ застали ВСУ врасплох в Днепропетровской области.
