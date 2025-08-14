«Радиостанция Судного дня» вновь передала зашифрованные сигналы

Эти же кодовые слова транслировались незадолго до начала специальной военной операции — 13 января 2022 года, причём в той же последовательности. Тогда «марель» был передан в 11:21, а «стокотон» — спустя 8 часов и 14 минут. Причины повторения этих сигналов остаются неясными.