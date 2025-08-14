Часть российской делегации уже прилетела на Аляску для участия в саммите

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вступает в финальную стадию. Первый спецборт Ил-96 с частью российской делегации уже прибыл в Анкоридж, за ним последуют и другие. По пути в Соединенные Штаты у российского лидера запланирована региональная поездка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин допустил, что в дальнейшем заключит с Трампом сделку по стратегическим вооружениям — однако на этот раз подписания документов не запланировано.