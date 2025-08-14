Глава МИД Ирана: МАГАТЭ должно разъяснить Ирану порядок проверки атакованных ядерных объектов

«Реальность такова, что после войны в отношениях Ирана и МАГАТЭ произошли некоторые изменения, и, наконец, наши ядерные объекты подверглись нападению и были повреждены. Агентство должно объяснить, каким образом будет осуществляться инспекция объектов, подвергшихся ударам», — цитирует министра иранское агентство Tasnim. «Наша позиция в отношении МАГАТЭ заключается в том, что до выдачи разрешения на проверку ядерных объектов должны быть определены новые рамки сотрудничества с ним», — отметил глава иранского внешнеполитического ведомства. -0-