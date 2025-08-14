Глава МИД Ирана: МАГАТЭ должно разъяснить Ирану порядок проверки атакованных ядерных объектов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для получения разрешения на проверку атакованных США ядерных объектов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно разъяснить Тегерану, как именно будут проводиться эти инспекции, сообщает ТАСС.
«Реальность такова, что после войны в отношениях Ирана и МАГАТЭ произошли некоторые изменения, и, наконец, наши ядерные объекты подверглись нападению и были повреждены. Агентство должно объяснить, каким образом будет осуществляться инспекция объектов, подвергшихся ударам», — цитирует министра иранское агентство Tasnim. «Наша позиция в отношении МАГАТЭ заключается в том, что до выдачи разрешения на проверку ядерных объектов должны быть определены новые рамки сотрудничества с ним», — отметил глава иранского внешнеполитического ведомства. -0-