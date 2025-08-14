Ричмонд
Песков: из-за смены часовых поясов рабочий день Путина продлится два дня

Он отметил, что из-за разницы во времени график главы государства фактически растянется на двое суток.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящем рабочем дне Владимира Путина в регионах Дальнего Востока и на Аляске, напомнил название произведения Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».

Ранее Песков заявил, что подписание каких-либо соглашений по результатам российско-американского саммита на Аляске, где встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп, не предусматривается.

