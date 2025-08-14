Ричмонд
Молдавский депутат заявил, что правительство Санду может отменить итоги парламентских выборов

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» и президент страны Майя Санду могут отменить парламентские выборы.

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» и президент страны Майя Санду могут отменить парламентские выборы. Такое заявление сделал депутат молдавского парламента от блока «Победа» Василий Боля.

«Если партия “Действие и солидарность” во главе с Майей Санду и ее кандидаты, которых она сама выбирала, не получат большинство в парламенте, выборы могут быть признаны недействительными», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Боля также считает, что в таком случае власти могут назначить перевыборы. Причем назначать новые выборы будут до тех пор, «пока не получится правильный результат».

Кроме того, чтобы повысить свой рейтинг, правящая партия использует и другие методы. Например, рассказывает «выдуманные страшилки» про отмену безвиза с ЕС или «о вводе российских военных».

Отметим, что парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.

Ранее в Тирасполе рассказали, как встреча Путина и Трампа может повлиять на Приднестровье.

