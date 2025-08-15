Ричмонд
Россия, Китай и Иран провели встречу по иранскому ядерному досье в Вене

Представитель РФ отметил, что встреча была «весьма полезной».

Источник: Аргументы и факты

Постоянные представители России, Китая и Ирана провели в Вене встречу, посвящённую иранскому ядерному досье. Об этом сообщил глава российской делегации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, переговоры прошли в традиционном формате с участием руководителей делегаций трёх стран. Стороны обсудили текущую ситуацию, сверили позиции и согласовали дальнейшие шаги по этому вопросу.

Ульянов отметил, что встреча была «весьма полезной» и позволит более эффективно взаимодействовать в рамках дальнейших переговоров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Центральной темой беседы стал так называемый «иранский вопрос».

