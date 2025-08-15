Россия, Китай и Иран провели встречу по иранскому ядерному досье в Вене

Постоянные представители России, Китая и Ирана провели в Вене встречу, посвящённую иранскому ядерному досье. Об этом сообщил глава российской делегации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, переговоры прошли в традиционном формате с участием руководителей делегаций трёх стран. Стороны обсудили текущую ситуацию, сверили позиции и согласовали дальнейшие шаги по этому вопросу.
Ульянов отметил, что встреча была «весьма полезной» и позволит более эффективно взаимодействовать в рамках дальнейших переговоров.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Центральной темой беседы стал так называемый «иранский вопрос».