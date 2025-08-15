Ричмонд
Почему Путин и Трамп встречаются на Аляске

15 августа президенты России и США проведут переговоры на Аляске, что может сигнализировать о переходе к новой фазе в российско-американских отношениях.

15 августа президенты России и США проведут переговоры на Аляске. Кремль объяснил выбор места следующим образом:

— Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом, — отметил помощник президента Юрий Ушаков. — И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран.

Рациональность выбора Аляски объясняется в том числе тем, что до неё обоим президентам лететь примерно одно и то же время. Путин доберётся туда за 10 часов, а Трамп — за 8. То, что оба лидера для начала переговоров по Украине выбрали не третьи страны (например, ОАЭ или Турцию), а США имеет огромное значение для отношений двух государств.

— Важно понимать, что визит российского президента в США предполагает ответный визит Трампа в Россию, — обратил внимание политолог, заведующий кафедры сравнительной политологии, доцент Артур Демчук. — Взаимные визиты могут сигнализировать о начале восстановления доверия и нормализации отношений России и США.

Путин и Трамп проведут переговоры с глазу на глаз уже в 7-й раз. С Байденом же российский президент разговаривал лишь однажды. Личная встреча произошла в Женеве в 2021 году.

>>> Кто, почему и за сколько продал Аляску?

