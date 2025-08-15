Ричмонд
Когда начнутся переговоры Путина и Трампа на Аляске

В пятницу 15 августа в американском Анкоридже на объединённой военной базе Эльмендорф — Ричардсон состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, посвящённые украинскому урегулированию. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча стартует в 22:30 по московскому времени.

Вместе с Трампом на саммит приедут его заместитель Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Накануне встречи американский президент заявил, что Россию ожидают некие «проблемы», если в пятницу она не согласится на прекращение огня.

В российскую же делегацию на Аляске вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов.

Подписания документов по итогам саммита на Аляске не ожидается, сообщал накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. После переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее эксперты отмечали, что выбранный формат встречи говорит о том, что в ближайшее время стоит ожидать ответный визит Трампа в Россию, во время которого стороны продолжат работу по вопросу украинского урегулирования.

>>> Почему Россия продала Аляску.

Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация: канал «МК» в МАКС.

