Когда начнутся переговоры Путина и Трампа на Аляске

В пятницу 15 августа в американском Анкоридже на объединённой военной базе Эльмендорф — Ричардсон состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, посвящённые украинскому урегулированию. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча стартует в 22:30 по московскому времени.
Вместе с Трампом на саммит приедут его заместитель Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Накануне встречи американский президент заявил, что Россию ожидают некие «проблемы», если в пятницу она не согласится на прекращение огня.
В российскую же делегацию на Аляске вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов.
Подписания документов по итогам саммита на Аляске не ожидается, сообщал накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. После переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.
Ранее эксперты отмечали, что выбранный формат встречи говорит о том, что в ближайшее время стоит ожидать ответный визит Трампа в Россию, во время которого стороны продолжат работу по вопросу украинского урегулирования.
