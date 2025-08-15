Ричмонд
Сколько раз Путин встречался с Трампом

Переговоры на Аляске станут седьмой по счёту встречей президентов России и США.

Хронология встреч Путина и Трампа.

1. Гамбург, Германия — 7 июля 2017 года.

Мероприятие: Саммит G20.

Детали: Первая личная встреча лидеров состоялась через полгода после инаугурации Трампа. Переговоры длились 2 часа 20 минут (включая открытую часть).

Обсуждались:

Сирия (договорились о прекращении огня на юго-западе страны), Украина (налаживание диалога по урегулированию кризиса), кибербезопасность, назначение новых послов.

Трамп назвал встречу «потрясающей», а его пресс-секретарь отметил «позитивную химию» между лидерами.

2. Дананг, Вьетнам — 11 ноября 2017 года.

Мероприятие: Саммит АТЭС.

Детали: Полноформатная встреча не состоялась из-за несовпадения графиков, но лидеры активно общались «на ногах». Главный итог — совместное заявление по Сирии, в котором подтвердили приверженность ее территориальной целостности и политическому урегулированию.

3. Хельсинки, Финляндия — 16 июля 2018 года.

Мероприятие: Двусторонние переговоры (не в рамках саммита).

Детали: Первая полноценная встреча без привязки к международному форуму.

2 часа — беседа один на один,

еще 2 часа — переговоры с делегациями.

Обсуждались: Украина, ядерное разоружение, Корейский полуостров, Иран, «Северный поток — 2».

Путин назвал переговоры «откровенными и успешными», Трамп — «одними из лучших в его карьере».

4. Париж, Франция — 11 ноября 2018 года.

Мероприятие: Торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Детали: Планировались полноценные переговоры, но Франция попросила их отменить, чтобы не отвлекать внимание от церемоний. Лидеры кратко пообщались за завтраком в Елисейском дворце. Путин назвал беседу «хорошей», но конкретные темы не обсуждались.

5. Буэнос-Айрес, Аргентина — 1 декабря 2018 года.

Мероприятие: Саммит G20.

Детали: Встреча была запланирована, но Трамп отменил ее из-за инцидента в Керченском проливе. Путин позже уточнил, что они кратко пообщались «на ногах», где Трамп задал вопросы о конфликте.

6. Осака, Япония — 28 июня 2019 года.

Мероприятие: Саммит G20.

Детали: Последняя встреча в первый срок Трампа. Переговоры длились 1,5 часа (самые короткие).

Обсуждались:

Иран, Сирия, Венесуэла, Украина, возможное улучшение отношений, Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москве (2020) — американская сторона отреагировала «с интересом», но визит не состоялся.

По телефону же главы государств общались 24 раза. Последний разговор состоялся 3 июля, тогда лидеры около часа обсуждали ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

