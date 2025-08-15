Анкоридж: арктический форпост, где решаются судьбы мира

Анкоридж — это перекресток мировой логистики. Его международный аэропорт имени Теда Стивенса занимает второе место в США по грузообороту, являясь ключевым узлом на маршрутах между Азией и Америкой. Ведь оттуда менее чем за 10 часов можно долететь до основных индустриальных центров. Важную с экономической точки зрения роль играет и морской порт Анкориджа.