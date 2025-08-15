Анкоридж: арктический форпост, где решаются судьбы мира

В пятницу президенты России и США встретятся на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже на юге Аляски. Это не столица штата, но самый его крупный город. Население Анкориджа составляет 287 000 жителей (для сравнения в московском историческом районе Чертаново проживают 377 000 человек).
«МК» рассказывает, почему Анкоридж так называется и чем он примечателен.
Название «Анкоридж» означает «Якорная стоянка», что прекрасно отражает стратегическое положение города. Основанный в 1914 году, уже после продажи Аляски США, Анкоридж не сохранил русского наследия, но стал важнейшим военно-стратегическим узлом.
Анкоридж — это перекресток мировой логистики. Его международный аэропорт имени Теда Стивенса занимает второе место в США по грузообороту, являясь ключевым узлом на маршрутах между Азией и Америкой. Ведь оттуда менее чем за 10 часов можно долететь до основных индустриальных центров. Важную с экономической точки зрения роль играет и морской порт Анкориджа.
Для США Анкоридж — еще и военный форпост, в городе расположена объединенная база Элмендорф-Ричардсон — командный центр американских арктических сил и часть системы NORAD, контролирующей воздушное пространство Северной Америки.
Анкоридж не впервые становится площадкой для переговоров. В 1971 году там встречались президент Никсон и японский император Хирохито, а в 2017 году город принимал китайского лидера Си Цзиньпина.
>>> Почему Россия продала Аляску.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.