Новости СВО. Армия России освободила Щербиновку и Искру, над Белгородом сбивают БПЛА, назван состав российской делегации на переговорах с Трампом, 15 августа

Освобождение ДНР: Щербиновка и Искра под контролем России.
В Донецкой Народной Республике освобождены ещё два населённых пункта. Под контроль России перешли Щербиновка и Искра. Последняя находится на стыке ДНР и Днепропетровской области. А вот Щербиновка в двух километрах от Дзержинска (Торецка). И её взятие означает полное окружение ВСУ на этом участке фронта.
— Контроль над Щербиновкой позволяет группировке «Юг» обезопасить западный фланг Торецка и намертво закрыть горловину котла по линии ранее освобождённых Катериновки и Александро-Калинова. Южнее этого рубежа оказалась запертой достаточно крупная группировка противника. Её прорыву на север в сторону города Константиновки мешает сама география — Клебан-Быкское водохранилище, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.
На севере ДНР российские войска перешли к зачистке села Среднее. Здесь наступление идёт вдоль реки Нитриус. В перспективе у ВС РФ открывается возможность вести активные действия в сторону Красного Лимана и Святогорска.
ВСУ пытаются собраться у приграничья.
Не исключено, что ВСУ попробуют зайти на территорию России. Группировку противника оценивают в 20−25 тысяч человек. Авторы канала «Два майора» считают, что целью Киева могут быть как курские сёла, так и белгородские с брянскими. Нужны они для будущих переговоров. Пока же в курском приграничье ВС РФ уничтожили позицию буксируемой гаубицы Д-30.
? Расчёт ОТРК «Искандер-М» поразил позиции РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Жихово Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Массированные атаки БПЛА на Белгород: сбито 11 дронов за 3 часа.
На фоне подготовки к переговорам президентов России и США, на которые украинская делегация не приглашена, ВСУ массово запускают БПЛА по Белгородской области. Минобороны отчиталось, что с 14:00 до 17:00 14 августа сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Вместе с ударами Киев ведёт информационную войну и распространяет ложное обращение мэра Белгорода Валентина Демидова об эвакуации города.
— Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны! Этот видеокомментарий — подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи ИИ, — написал городской глава в соцсетях.
Белоусов объяснит Трампу, почему Россия не остановит наступление в ДНР.
Российская делегация выдвигается на Аляску. В её состав входят президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— То, что разговор будет об Украине, понятно, и для этого присутствует Андрей Белоусов, министр обороны, который, как я полагаю, должен популярно объяснить Дональду Трампу, что наша армия наступает, что у нас есть чёткое представление, когда мы освободим территории четырёх регионов, входящих в состав России, от украинских войск, и что по этой причине останавливаться на линии боевого соприкосновения сейчас мы не будем, — рассказал Life.ru политолог Юрий Светов.
Начало переговоров запланировано в 22:30 по московскому времени. Уже утром на Аляску прилетит Дональд Трамп. Планируется, что после встречи два лидера проведут совместную пресс-конференцию, но какого-то итогового документа ожидать не стоит.
— Если встреча с Путиным на Аляске пройдёт плохо, она закончится очень быстро. Если встреча пройдёт хорошо, в ближайшем будущем мы добьёмся мира, — заявил Трамп.
В своей манере он подчеркнул, что ему главное остановить вооружённый конфликт, а редкоземельные ископаемые, которые переходят под контроль России, не так и важны. Кроме того, он готов рассмотреть возможность сокращения американского военного контингента в Европе, если это поможет урегулировать ситуацию в Восточной Европе.
— Если бы я не был президентом, Путин захватил бы всю Украину, — отметил Трамп.