Число пострадавших из-за атаки вражеских БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 15

Число жителей Ростова-на-Дону, которые пострадали из-за атаки БПЛА и повреждения многоэтажного здания в центре города, выросло до 15 человек. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
«По уточненным данным, в результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.
На данный момент состояние госпитализированных пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В материале также указано, что городским властям поступило 175 обращений на единовременную денежную помощь.
Как KP.RU писал ранее, в ночь на четверг, 14 августа, дежурные средства ПВО отразили атаку вражеских дронов над Ростовской областью и сбили семь дронов. В связи с этим на территории Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, по факту нападений украинских радикалов на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде открыты уголовные дела по статье о террористических актах. Об этом сообщили в Следкоме РФ.