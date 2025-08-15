Мирошник назвал три варианта провокаций Киева перед саммитом на Аляске

Третье направление провокаций, как указал Мирошник, — попытки прорывов по линии боевого соприкосновения и на территорию России, включая исконно российские земли, с целью закрепления плацдарма. «Тем самым демонстрируя возможности украинских вооруженных формирований, которые стремятся показать, что у них есть силы для ведения военных действий. Это в их понимании могло бы активно содействовать формированию более сильной переговорной позиции. И здесь весь арсенал — от военных до террористических методов — вполне вписывается в логику Украины, которая стремится любыми способами показать, что она против такого хода событий», — сказал он.