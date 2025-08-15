Ричмонд
Азербайджан не считает крушение самолета AZAL как умышленную атаку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не рассматривает катастрофу пассажирского самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не рассматривает катастрофу пассажирского самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку. Однако Баку настаивает на официальном признании происшествия, привлечении к ответственности виновных и полной компенсации пострадавшим. Об этом Алиев сообщил в интервью Fox News, подчеркнув, что Азербайджан добивается справедливости через правовые механизмы.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, когда самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился возле города Актау. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным казахстанских спасателей, выжили 29 человек, среди которых, согласно информации российского посольства, было девять граждан РФ. Всего же в списках пассажиров значились 16 россиян.

19 июля 2025 года Алиев подтвердил, что Азербайджан продолжает добиваться компенсаций для семей погибших и пострадавших. Кроме того, он сообщил о подготовке документов для обращения в международные суды в связи с этим инцидентом.

Ранее сообщалось, что эксперт указал на странные несоответствия в отчете о крушении рейса AZAL.

