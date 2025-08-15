Азербайджан не считает крушение самолета AZAL как умышленную атаку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не рассматривает катастрофу пассажирского самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку. Однако Баку настаивает на официальном признании происшествия, привлечении к ответственности виновных и полной компенсации пострадавшим. Об этом Алиев сообщил в интервью Fox News, подчеркнув, что Азербайджан добивается справедливости через правовые механизмы.