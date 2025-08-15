Израиль атаковал пять районов в Ливане

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары сразу по пяти районам Ливана, где могут размещаться военные объекты шиитской милиции «Хезболлах». Об этом сообщила местная служба гражданской обороны.
Уточняется, что атакам подверглись цели близ населенных пунктов Бургуз, Джермак, Эль-Катрания, Эль-Махмудия и Джаббур. Ранее там было замечено перемещение шиитских бойцов.
Также сообщается, что ранее в регионе Западное Бекаа Израиля при помощи ракет атаковал подземные укрытия. Кроме того, поступили сведения о налетах на базы «Хезболлах» в местности Иклим-эт-Туффах.
Минздрав Ливана отмечает, что несмотря на достигнутый в ноябре 2024 года режим прекращения огня, Израиль только с начала 2025 года атаковал территорию Ливана более 4 тыс. раз.
