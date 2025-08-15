Выбор Аляски для встречи Путина и Трампа проверил на прочность Секретную службу США

В Анкоридж в срочном порядке были направлены сотни агентов спецслужб, перед которыми встала непростая задача обеспечения безопасности в условиях ограниченной инфраструктуры. Особые трудности вызвала нехватка транспортных средств — местный рынок аренды автомобилей оказался слишком мал для нужд спецслужб, в результате чего машины пришлось перебрасывать из других регионов штата и даже из континентальной части США.
Ситуацию усложняет тот факт, что параллельно Секретная служба ведёт подготовку к другому важному мероприятию — неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке в сентябре. Это создаёт дополнительную нагрузку на ресурсы ведомства.
Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет первым очным общением лидеров двух стран с июня 2021 года, когда российский президент встречался в Женеве с Джо Байденом. Выбор Аляски в качестве места проведения саммита несёт в себе определённый символизм, напоминая об исторических связях этого региона с Россией.