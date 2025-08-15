Выбор Аляски для встречи Путина и Трампа проверил на прочность Секретную службу США

Подготовка ко встрече президентов России и США на Аляске стала серьёзным испытанием для американских спецслужб. Как сообщает агентство Bloomberg, организация саммита в Анкоридже 15 августа потребовала от Секретной службы США мобилизации всех ресурсов в сжатые сроки. Несмотря на то, что встреча проходит на американской территории, что теоретически должно упрощать логистику, географическая удалённость Аляски создала сложности.