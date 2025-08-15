Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля ударила по подземным объектам «Хезболла» на юге Ливана

Целью атаки стали «подземные объекты» шиитской организации «Хезболла».

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли новые удары по целям в Южном Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

Согласно ее заявлению, целью атаки стали «подземные объекты» шиитской организации «Хезболла».

В армии Израиля назвали наличие подобных объектов в этом районе «грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня. -0-

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше