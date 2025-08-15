Армия Израиля ударила по подземным объектам «Хезболла» на юге Ливана

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли новые удары по целям в Южном Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.
Согласно ее заявлению, целью атаки стали «подземные объекты» шиитской организации «Хезболла».
В армии Израиля назвали наличие подобных объектов в этом районе «грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня. -0-
