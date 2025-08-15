Протестующие разгромили офис правящей партии Сербии в Нови-Саде

Протестующие в ночь на пятницу, 15 августа, разрушили в городе Нови-Сад офис Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
«Они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека», — заявил глава сербского государства в эфир телеканала Informer TV.
Вучич отметил, что по всей Сербии вечером в четверг, 14 августа, на протесты вышло намного меньше демонстрантов. В столице митинги собрали чуть более 3 тыс. человек.
К слову, беспорядки в Сербии прошли и перед отделениями правящей партии СПП в других городах страны. Кроме Белгорода и Нови-Сада, это Лазареваце, Панчево и Кралево.
