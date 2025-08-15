Ричмонд
Депутат Боля: власти Молдавии могут отменить итоги парламентских выборов

По его словам, власть использует «выдуманные страшилки», чтобы запугивать общество.

Источник: Аргументы и факты

Депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Василий Боля заявил, что власти могут аннулировать результаты парламентских выборов или организовать повторное голосование, если итог их не устроит.

По его мнению, в случае, если партия «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду и выдвинутые ею кандидаты не получат большинство мест, выборы могут признать недействительными или проводить до получения нужного результата.

Боля считает, что действующая власть запугивает граждан надуманными угрозами — например, возможной отменой безвизового режима с ЕС или вводом российских военных. Он назвал такие заявления предлогом для политических манипуляций и выразил уверенность, что на выборах 28 сентября население даст понять, что больше не поддаётся на подобные методы, после чего в стране произойдут перемены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента Молдавии Майю Санду с бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили.

