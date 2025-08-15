Депутат Боля: власти Молдавии могут отменить итоги парламентских выборов

Боля считает, что действующая власть запугивает граждан надуманными угрозами — например, возможной отменой безвизового режима с ЕС или вводом российских военных. Он назвал такие заявления предлогом для политических манипуляций и выразил уверенность, что на выборах 28 сентября население даст понять, что больше не поддаётся на подобные методы, после чего в стране произойдут перемены.