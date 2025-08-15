Путин совместит визит на Аляску с рабочей поездкой в один из российских регионов

Во время предстоящего визита на Аляску для встречи с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Путин также планирует посетить один из российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Как отметил Песков, российский лидер традиционно использует дальние поездки на восток для совмещения международных переговоров с рабочими визитами внутри страны.
«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл, какая встреча с Путиным будет важнее саммита на Аляске.
