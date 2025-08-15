Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин совместит визит на Аляску с рабочей поездкой в один из российских регионов

Во время предстоящего визита на Аляску для встречи с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Путин также планирует посетить один из российских регионов.

Во время предстоящего визита на Аляску для встречи с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Путин также планирует посетить один из российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Как отметил Песков, российский лидер традиционно использует дальние поездки на восток для совмещения международных переговоров с рабочими визитами внутри страны.

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл, какая встреча с Путиным будет важнее саммита на Аляске.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше