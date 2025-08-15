Рабочий день Путина на Аляске растянется на двое суток

Из-за значительной разницы во времени между Москвой и Аляской предстоящий рабочий день Владимира Путина, в течение которого он проведет переговоры с Дональдом Трампом, фактически продлится около 48 часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя напряженный график главы государства, процитировал название известного романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».
В пятницу, 15 августа, российский лидер не только встретится с американским коллегой, но и по пути в США посетит один из регионов России.
Как отметил журналист ВГТРК Павел Зарубин, из-за пересечения нескольких часовых поясов рабочий день президента формально затянется на двое суток, что Песков подтвердил.
Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл, какая встреча с Путиным будет важнее саммита на Аляске.
