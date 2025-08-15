Протесты в Сербии переросли в разрушение партийных офисов

«Самое большое лицемерие в том, что на одном телеканале сказали, что все прошло мирно, а они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека, один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы от протестующих», — заявил Вучич в эфире Informer TV.