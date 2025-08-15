Ричмонд
Протесты в Сербии переросли в разрушение партийных офисов

Протесты в Сербии переросли в разрушение офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). На улицах Нови-Сада и других городов произошли инциденты, в результате которых пострадали полицейские и гражданские лица. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Вучич заявил о разрушении офисов СПП протестующими.

Протесты в Сербии переросли в разрушение офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). На улицах Нови-Сада и других городов произошли инциденты, в результате которых пострадали полицейские и гражданские лица. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Самое большое лицемерие в том, что на одном телеканале сказали, что все прошло мирно, а они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека, один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы от протестующих», — заявил Вучич в эфире Informer TV.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования.

Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Основные требования участников — проведение досрочных парламентских выборов. Акции сопровождаются столкновениями с полицией, массовыми беспорядками и нападениями на офисы правящей партии в ряде городов страны.

