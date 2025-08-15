Ричмонд
Украинцы пытались сбежать от мобилизации на самокатах в Словакию

В отношении мужчин рассматривается административное наказание.

Источник: Аргументы и факты

Двое граждан Украины, пытаясь избежать принудительной мобилизации в вооружённые силы, предприняли попытку пересечь границу со Словакией на электросамокатах, сообщает издание «Страна.ua».

Они двигались в обход официальных пунктов пропуска по пересечённой местности, однако за 300 метров до границы были замечены и задержаны украинскими пограничниками. В отношении мужчин рассматривается административное наказание.

Ранее стало известно, что 19 украинских мужчин пытались бежать из страны через границу со Словакией. Их перемещение зафиксировали камеры видеонаблюдения.