В Анкаре опровергли сообщения о встрече Фидана и Барнеа в Дохе

Информация о встрече министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа в Дохе не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре, отметив, что их пребывание в столице Катара в одно и то же время оказалось случайным совпадением.