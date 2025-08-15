В Анкаре опровергли сообщения о встрече Фидана и Барнеа в Дохе

Информация о встрече министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа в Дохе не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре, отметив, что их пребывание в столице Катара в одно и то же время оказалось случайным совпадением.
Ранее ряд зарубежных и турецких СМИ со ссылкой на неназванные источники утверждали, что Фидан якобы провёл переговоры с главой «Моссада» в рамках своего визита в Доху, где он работает над продвижением урегулирования конфликта в секторе Газа.
Как подчеркнул собеседник агентства, никаких встреч между турецким министром и руководителем израильской разведки не происходило, а их одновременное нахождение в Дохе не имело отношения к обсуждению ситуации в Газе или других региональных вопросов.
Ранее сообщалось, что израильские власти обсуждают с рядом государств возможность переселения части населения сектора Газа. Переговоры ведутся с Южным Суданом, Сомалилендом (непризнанным государственным образованием), Эфиопией, Ливией и Индонезией.