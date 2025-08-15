Страх перед «Победой»: почему молдавской оппозиции запретили участвовать в выборах

В то же время большинство опросов свидетельствуют, что правящая PAS по итогам предстоящих выборов потеряет контроль над парламентом. На досрочных выборах 2021 года эта партия получила 52,8% голосов, что позволило ей занять 63 кресла из 101. Согласно исследованию iData, рейтинги PAS за последние четыре года существенно просели, в сентябре она может рассчитывать лишь на 26,8% голосов, или 49 депутатских кресел. IMAS прогнозирует ещё более сильное падение — до 23,8%.