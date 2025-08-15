Страх перед «Победой»: почему молдавской оппозиции запретили участвовать в выборах

Политик считает, что при Майе Санду в Молдавии фактически отсутствует правосудие. Несмотря на это, Лунгу пообещал своим сторонникам продолжить оспаривать вердикт суда. Аналитики называют отказ в регистрации «Победы» политическим решением. По их мнению, таким образом режим Санду пытается обеспечить себе нужный результат на выборах.
Молдавский суд оставил в силе запрет на участие в парламентских выборах четырёх партий блока «Победа». Об этом сообщил руководитель партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Апелляционная палата отклонила наш запрос о повторной регистрации в избирательной гонке. Мы обратимся в Высшую судебную палату (ВСП), чтобы доказать всем, что наша команда действует правильно, действует в соответствии с судебными процедурами и является мирной командой, которая уважает законы Республики Молдова», — сказал он на акции протеста у здания суда.
По мнению Лунгу, за решением Апелляционной палаты стоит контролирующая парламент и правительство «Партия действия и солидарности» (ПДС, PAS) президента Майи Санду. Политик констатировал, что в Молдавии сейчас фактически «нет правосудия».
Судьи должны понять, что грязь, которую они творят по приказу преступной группировки ПДС, поставит крест на их карьере в судебной системе.
Напомним, «Шанс» входит в блок «Победа» наряду с ещё тремя партиями — «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы». 19 июля Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации блока для участия в парламентских выборах, которые намечены на 28 сентября. Представители «Победы» попытались опротестовать это решение в Высшей судебной палате, но безуспешно. Партии блока решили подать заявление на регистрацию по отдельности, однако тоже получили отказ.
Ранее блоку «Победа» было запрещено участвовать в президентских выборах 2024 года, на которых со скандалом победила Майя Санду. Судя по всему, Кишинёв на этом останавливаться не намерен. Минюст Молдавии уже объявил, что планирует через суд распустить входящие в «Победу» политобъединения, обвинив их в связях с запрещённой в 2023 году партией «Шор», и потребовал признать блок правопреемником этой партии.
Власти Молдавии начали обсуждать ликвидацию партии «Шор» ещё осенью 2022 года. Этому предшествовали протестные акции, организуемые молдавской оппозицией с лета того же года, с призывами к объединению против действующего правительства. На протяжении нескольких месяцев протестующие устраивали митинги в центре Кишинёва, выражая недовольство неспособностью властей решить экономические проблемы и критикуя их за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных условиях поставок газа.
Напомним, несколько дней назад Илан Шор призывал граждан Молдавии выйти 16 августа на мирную акцию протеста против действий властей. Однако сегодня он отказался от её проведения на главной площади Кишинёва, так как правительство анонсировало на 16 августа выставку силовых ведомств.
Что говорят опросы
По словам политолога Дмитрия Ермолаева, отказ в регистрации «Победы» — это политическое решение, принятое действующим в Молдавии режимом Майи Санду.
«Это политическое решение, и оно полностью соответствует нынешнему тренду построения авторитарной власти в республике. У режима Санду есть задача обеспечить любой ценой себе победу на выборах, в том числе используя административный режим, “карусели” на участках в Европе и исключение проживающих в России граждан Молдавии из процесса голосования. Всё это делается с согласия Брюсселя», — заявил эксперт в беседе с RT.
В то же время большинство опросов свидетельствуют, что правящая PAS по итогам предстоящих выборов потеряет контроль над парламентом. На досрочных выборах 2021 года эта партия получила 52,8% голосов, что позволило ей занять 63 кресла из 101. Согласно исследованию iData, рейтинги PAS за последние четыре года существенно просели, в сентябре она может рассчитывать лишь на 26,8% голосов, или 49 депутатских кресел. IMAS прогнозирует ещё более сильное падение — до 23,8%.
При этом, согласно обоим опросам, на втором месте окажется оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) с результатом от 10,8% (iData) до 13,1% (IMAS). Также в четвёрку лидеров проходит созданный в январе этого года блок «Альтернатива» с рейтингом от 6,9% до 8,8%.
«Захваченное государство»
Стоит отметить, что запрет на участие в выборах блока «Победа» был установлен на фоне репрессий в отношении неугодных Санду политиков. Так, в августе этого года суд приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».
Как отметил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, приговор Гуцул распространяет атмосферу страха и на корню уничтожает остатки демократии в стране.
По схожему делу власти Молдавии преследуют и депутата парламента, бывшего вице-председателя партии «Шор» Марину Таубер. Её дело также сейчас находится в суде, политику грозит 13 лет тюрьмы.
В связи с этим председатель ЦИК России Элла Памфилова обратилась к главе ЦИК Молдовы Анжелике Караман и директору БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан с просьбой открыть дополнительные избирательные участки на территории РФ для граждан Молдовы. По словам Памфиловой, на выборах в парламент, назначенных на 28 сентября, в России планируется открыть только два участка, оба в Москве. Отметим, что подобная ситуация с количеством участков наблюдалась и год назад, когда в Молдове проводились президентские выборы.
Недоверие респондентов вызывает и голосование за рубежом. Почти 60% опрошенных считают, что выборы там будут сфальсифицированы. Ранее голоса диаспоры, проживающей в западных странах, внесли решающий вклад в победу Санду на президентских выборах 2024 года: внутри страны она проигрывала Александру Стояногло.
Сегодня Санду не имеет поддержки в Молдавии, констатировал Дмитрий Ермолаев.
В прошлом году она выиграла президентские выборы только за счёт людей, которые в Молдавии не хотят жить. То же самое было и с еврореферендумом. По всем соцопросам он должен был провалиться. И де-факто провалился, но власти натянули недостающие проценты для победы. Это был самый провальный еврореферендум за всю историю.
Схожее мнение в комментарии RT высказал и старший эксперт РИСИ Иван Кочедыков.
«Санду во многом реализует практики, как говорят в Молдове, “захваченного государства”, когда государственные институты используются для реализации господства только одной партии. Соответственно, оппозиции сейчас необходимо, если она хочет добиться победы, искать пути и методы обхода этого доминирования партии Санду», — резюмировал аналитик.