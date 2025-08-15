Ричмонд
Протестующие в Сербии хотели сжечь офис правящей партии вместе с ее сторонниками

Участники протестов хотели сжечь офис Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, причем вместе с ее сторонниками. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.

«Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там — было бы 300 сожженных заживо», — заявил Вучив в эфире телеканал Informer TV.

Как сообщалось ранее, протестующие также митинговали перед офисами правящей партии в Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево.

Также Вучич ранее сообщил, что демонстранты разгромили офис СПП в Нови-Саде.

