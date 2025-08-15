Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выбор Аляски доставил Секретной службе США неожиданные трудности

Проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже поставило перед американскими спецслужбами уникальные логистические и оперативные задачи.

Проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже поставило перед американскими спецслужбами уникальные логистические и оперативные задачи.

Как сообщает Bloomberg, подготовка к саммиту превратилась для Секретной службы в «полномасштабный спринт», сжатый до одной недели. Хотя встреча проходит на американской территории, что упрощает мобилизацию ресурсов, географическая удаленность Аляски создала дополнительные трудности.

Для обеспечения безопасности в Анкоридж были экстренно переброшены сотни агентов, однако инфраструктура региона оказалась не готова к такому наплыву. Ограниченный парк арендных автомобилей вынудил спецслужбы доставлять транспорт из других штатов, а вопросы размещения персонала потребовали нестандартных решений.

Параллельно Секретная служба вынуждена готовиться к сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что еще больше нагружает и без того напряженные ресурсы ведомства.

Ранее сообщалось, что рабочий день Путина на Аляске растянется на двое суток.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше