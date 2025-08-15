Выбор Аляски доставил Секретной службе США неожиданные трудности

Проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже поставило перед американскими спецслужбами уникальные логистические и оперативные задачи.
Как сообщает Bloomberg, подготовка к саммиту превратилась для Секретной службы в «полномасштабный спринт», сжатый до одной недели. Хотя встреча проходит на американской территории, что упрощает мобилизацию ресурсов, географическая удаленность Аляски создала дополнительные трудности.
Для обеспечения безопасности в Анкоридж были экстренно переброшены сотни агентов, однако инфраструктура региона оказалась не готова к такому наплыву. Ограниченный парк арендных автомобилей вынудил спецслужбы доставлять транспорт из других штатов, а вопросы размещения персонала потребовали нестандартных решений.
Параллельно Секретная служба вынуждена готовиться к сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что еще больше нагружает и без того напряженные ресурсы ведомства.
Ранее сообщалось, что рабочий день Путина на Аляске растянется на двое суток.
