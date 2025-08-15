Ричмонд
Пытались завершить протесты огнем: что известно о сербских митингах

Вучич заявил, что протестующие хотели сжечь офис правящей партии Сербии.

Источник: Комсомольская правда

В сербском городе Нови-Сад в ночь на четверг, 14 августа, протестующие хотели сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вместе с ее сторонниками. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Informer TV ночью в пятницу, 15 августа.

«Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там (в офисе СПП), внутри. Было бы 300 сожженных заживо!» — сказал глава страны.

Напомним, что соответствующие митинги начались в Сербии после обрушения навеса на ж/д вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате ЧП погибли 16 человек.

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью в результате вышеупомянутых акций в Сербии пострадало свыше 60 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов. А вот в начале августа местное правительство даже созвало Совет безопасности. По версии Вучича, часть силовиков осуществляет в стране попытку госпереворота.

