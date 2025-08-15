Пытались завершить протесты огнем: что известно о сербских митингах

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью в результате вышеупомянутых акций в Сербии пострадало свыше 60 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов. А вот в начале августа местное правительство даже созвало Совет безопасности. По версии Вучича, часть силовиков осуществляет в стране попытку госпереворота.