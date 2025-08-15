Ричмонд
В Британии призвали к нормализации отношений с Россией перед саммитом Путина и Трампа

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен выступил с неожиданным заявлением, призвав Лондон пересмотреть подход к отношениям с Москвой.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен выступил с неожиданным заявлением, призвав Лондон пересмотреть подход к отношениям с Москвой. Накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске политик опубликовал в соцсети X пост с российским флагом и призывом к миру.

Кертен заявил, что Великобритания должна способствовать деэскалации конфликта на Украине и восстановить полноценные дипломатические и торговые связи с Россией. Его обращение прозвучало в момент, когда внимание мировой общественности приковано к переговорам в Анкоридже, где лидеры РФ и США обсудят ключевые международные вопросы.

«Мир с Россией. Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — написал Кертен.

Ранее сообщалось, что выбор Аляски доставил Секретной службе США неожиданные трудности.

