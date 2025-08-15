Радиостанция УВБ-76 передала два новых сигнала до переговоров на Аляске

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала два новых закодированных сообщения, о чём сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».
В эфире прозвучали комбинации «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881» и «НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830».
Днём ранее, 13 августа, станция передала фразу «НЖТИ 59931 ДОЛГОВЯЗЫЙ 8526 1223», а ещё за день до этого — «НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510».
Между тем полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов.
