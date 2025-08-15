Ричмонд
Радиостанция УВБ-76 передала два новых сигнала до переговоров на Аляске

В эфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово «Марель», а в 18.33 — слово «Стокотон».

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала два новых закодированных сообщения, о чём сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В эфире прозвучали комбинации «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881» и «НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830».

Днём ранее, 13 августа, станция передала фразу «НЖТИ 59931 ДОЛГОВЯЗЫЙ 8526 1223», а ещё за день до этого — «НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510».

Между тем полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов.

