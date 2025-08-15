Киев может предпринять ряд действий, направленных на срыв переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированных на 15 августа на Аляске. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отметив, что украинская сторона, по данным Москвы, готовит провокации по трем основным направлениям.
По словам дипломата, в последнее время резко увеличилось количество обстрелов населенных пунктов вдоль линии соприкосновения — до 450 ударов в сутки. Под огонь попадают жилые дома, больницы и даже машины скорой помощи, что, по мнению Москвы, свидетельствует о нежелании Киева идти на дипломатическое урегулирование.
Мирошник указал, что Украина может организовать атаки на собственные объекты инфраструктуры с последующим обвинением России. По его словам, для этого заранее привлекаются западные СМИ, чтобы обеспечить нужный информационный фон. Подобные методы уже использовались в Буче.
Третье направление — это возможные атаки на российскую территорию с целью демонстрации боеспособности ВСУ и давления на переговорный процесс. Такие действия, как считают в Москве, должны показать, что Киев не намерен идти на компромиссы.
Мирошник подчеркнул, что, несмотря на официальные заявления о стремлении к миру, реальные действия Украины направлены на продолжение конфликта. Это, по его мнению, ставит под угрозу не только переговоры на Аляске, но и перспективы урегулирования в целом.
Ранее сообщалось, что в Британии призвали к нормализации отношений с Россией перед саммитом Путина и Трампа.
