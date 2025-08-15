Протоиерей сообщил, что за рубежом молятся о встрече Путина и Трампа

В приходах Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) молятся о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.
Он отметил, что молитвы обращены к преподобному Герману Аляскинскому с просьбой благословить саммит президентов РФ и США.
«Сегодня мы обращаемся к преподобному Герману, который принимает на своей территории президентов наших стран, уповая на помощь Божию и молитвенное заступничество Аляскинского чудотворца», — рассказал протоиерей агентству РИА Новости.
Отец Серафим также напомнил, что многие события в России были связаны с прославлениями святых и молитвами к ним. Например, в 1964 году Русская Зарубежная церковь прославила праведного Иоанна Кронштадтского, а затем обращала свои молитвы к нему. В итоге это послужило прекращению хрущевских гонений.
Напомним, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже на Аляске уже 15 августа.
Ранее стало известно, что Путин по пути в США посетит один из российских регионов.
