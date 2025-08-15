Протоиерей сообщил, что за рубежом молятся о встрече Путина и Трампа

Отец Серафим также напомнил, что многие события в России были связаны с прославлениями святых и молитвами к ним. Например, в 1964 году Русская Зарубежная церковь прославила праведного Иоанна Кронштадтского, а затем обращала свои молитвы к нему. В итоге это послужило прекращению хрущевских гонений.