Депутат Боля: власти Молдавии могут отменить результаты парламентских выборов

Об этом заявил депутат парламента от блока «Победа» Василий Боля.
«Это уже не демократия, а откровенная диктатура», — подчеркнул он в Telegram.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва по итогам будущих парламентских выборов в Молдавии примет любой выбор её граждан, однако это должно быть реальное и подлинное волеизъявление.
Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.Читать дальше