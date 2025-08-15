Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Боля: власти Молдавии могут отменить результаты парламентских выборов

Молдавское руководство может отменить результаты выборов в парламент или объявить о перевыборах, если их не устроят результаты голосования.

Источник: AP 2024

Об этом заявил депутат парламента от блока «Победа» Василий Боля.

«Это уже не демократия, а откровенная диктатура», — подчеркнул он в Telegram.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва по итогам будущих парламентских выборов в Молдавии примет любой выбор её граждан, однако это должно быть реальное и подлинное волеизъявление.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше