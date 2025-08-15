Киев, по данным МИД РФ, может использовать три направления для провокаций с целью сорвать предстоящий саммит России и США на Аляске.
Об этом сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник.
По его словам, первое направление связано с ростом ударов по гражданским объектам вдоль линии боевого соприкосновения. Ежедневно фиксируется около 450 таких атак, а число населённых пунктов, подвергающихся обстрелам, почти удвоилось. Отмечается, что среди пострадавших есть дети, а также происходят целенаправленные удары по машинам скорой помощи и другим объектам. Это, по мнению дипломата, демонстрирует нежелание Киева идти на политико-дипломатическое урегулирование конфликта и готовность нарушать любые возможные договорённости.
Второе направление — проведение операций под «чужим флагом» с использованием западных СМИ для распространения информации, способной скомпрометировать Россию. Мирошник указал, что Украина может организовывать подрывы собственных гражданских объектов, таких как жилые дома, больницы или детские сады, при этом заранее обеспечивая присутствие западных журналистов на месте событий. Подобная тактика, по его словам, применялась и ранее, включая события в Буче.
Третье направление предполагает попытки прорывов по линии фронта и на территорию России, включая исторически российские регионы, для закрепления плацдарма. Таким образом украинские вооружённые формирования стремятся показать способность продолжать боевые действия, что, как считает дипломат, должно укрепить их позиции на переговорах.
Мирошник подчеркнул, что, несмотря на официальные заявления о стремлении к миру, реальные действия Киева свидетельствуют о намерении затягивать конфликт, что отвечает интересам нынешнего украинского руководства.
Между тем стал известен состав делегаций РФ и США на саммите на Аляске.