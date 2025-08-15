Мирошник: Киев готовит три варианта провокаций для срыва саммита на Аляске

По его словам, первое направление связано с ростом ударов по гражданским объектам вдоль линии боевого соприкосновения. Ежедневно фиксируется около 450 таких атак, а число населённых пунктов, подвергающихся обстрелам, почти удвоилось. Отмечается, что среди пострадавших есть дети, а также происходят целенаправленные удары по машинам скорой помощи и другим объектам. Это, по мнению дипломата, демонстрирует нежелание Киева идти на политико-дипломатическое урегулирование конфликта и готовность нарушать любые возможные договорённости.